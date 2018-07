Boracay opening sa Oktubre 26 sigurado na – Cimatu

“WE are on target and we will really go with the target.”

Ito ang inihayag ni Environment Secretary Roy Cimatu kasabay nang pagsiguro na mabubuksan sa Oktubre 26 matapos ang 6 na buwang closure ang isla ng Boracay.

Sabi ni Cimatu, natapos na nila ang karamihan sa rehabilitasyon sa Boracay maliban na lamang sa hindi natatapos na mga kalsada at patuloy na relokasyon.

Maglalagay din umano ng sariling water treatment ang mga hotel sa station 1, 2 at 3 na may 50 kapasidad na kuwarto ay kanilang inaa­sahang makokompleto sa Setyembre.

“We are almost there,” pahayag ni Cimatu.

Sinabi naman ni Agra­rian Reform Secretary John Castriciones na ang pamamahagi nila ng lupa sa mga magsasaka ng Boracay ay kanila nang gagawin pagkatapos ng rehabi­litasyon ng isla alinsunod na rin sa kautusan ni Pa­ngulong Rod­rigo Duterte.

Ang ipamamahagi­ umanong lupa ay ready for disposal na at tangin­g hudyat na lamang ng Pa­ngulo kung kailan ito ibibigay ang kanilang hinihintay, upang ma­ging mabilis ang pagtukoy kung sino at ilan indibidwal ang mabibigyan ng lupa ay isang komite ang siyang ma­ngangasiwa nito.

Una nang ipinagma­laki ni Cimatu na hindi na cesspool ang Boracay at malaki na ang pinagbago nito mula nang ipasara noong Abril.