Boracay gusto na buksan sa mga banyaga

Pinag-uusapan na ng mga pribado at publikong sector sa Aklan ang posibleng pagbubukas ng isla ng Boracay para sa mga foreign tourist.

Inuudyukan ng mga apektadong negosyante ang provincial government sa naturang isla na pag-aralan ang pagkakaroon ng ‘travel bubble’ para makapunta ang mga turista mula sa mga malalapit na karatig-bansa sa Boracay.

Ilan sa mga pabor dito ay ang Boracay Foundation Inc., Philippine Chamber of Commerce and Industry, Boracay Land Transport Multi-purpose Cooperative, Caticlan Boracay Transport Multi-Purpose Cooperative, Compliant Association of Boracay at Boracay Watersports Association.

Karamihan sa mga business group ay kumbinsido na puwede na muling buksan ang isla sa mga residente ng South Korea, China at Taiwan, kung saan 85 percent ng bisita sa Boracay ay galing sa mga naturang bansa.

Nagkaroon na ng dayalogo sa pagitan ng LGU, residente at mga stakeholder noong August 15 para sa posibleng pagbabalik ng foreign tourist sa Oktubre.

Sa ngayon ay tumatanggap ang Boracay ng mga turista na mula sa Western Visayas. (Prince Golez)