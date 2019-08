Boracay gipalibutan ug mga pansayan – Panelo

Human ang insidente sa pagpalibang sa usa ka langyaw iyang anak sa kadagatan sa Boracay, gisugyot ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo nga butangan ug daghang restroom ang isla.

Matud ni Panelo, aron dili na mobalik ang mga bisita sa Boracay sa ilang mga hotel o gipuy-an aron lang mogamit sa pansayan.

“Maybe we should also ask also the Boracay… whoever are responsible for that place to have available restrooms all over. I also noticed parang kung gusto mag-relieve yourself parang wala ka ring pupuntahan kung nandun ka sa beach. Kailangan siguro merong mga portable restrooms there. Kailangan din tulungan din natin mga turista natin,” matud niya.

Niadtong Miyerkoles, kasamtangang gitak-upan sa Boracay inter-agency task force ang bahin sa beach sa Station 1 diin giingong gipasagdahan lamg sa langyaw angbanak nga malibang ug gilibong ang diaper sa Boracay sand. (jess campos)