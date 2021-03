Boracay, El Nido beach the best sa buong mundo

Napili ang beach sa Boracay at El Nido, Palawan na kabilang sa top 25 best beach sa Asya na kinilala ng mga turista sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sa listahan ng TripAdvisor, isang American online travel company, nakuha ng White Beach ng Boracay ang ika-12 spot habang ang Nacpan Beach naman sa El Nido ang pang-18.

Kinilala ng TripAdvisor ang mga island beach sa Pilipinas bilang isa sa mga pinakapinipili ng mga turista sa buong mundo bilang travel destination.

Ayon sa website ng kompanya ang White Beach sa Boracay ay, “Calm, warm waters, gently sloping sand. Very relaxing. Possibly the most beautiful beach in Asia.”

Habang ang Nacban Beach naman ay pinuri dahil sa “A long coastline, golden sand, beautiful crystal waters and a completely virgin landscape make a visit to this place unforgettable!”

Nanguna naman sa listahan ang Agonda Beach ng India.