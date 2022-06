Booster shot sa edad 12-17 arangkada na

May posibilidad na ilarga na ng pamahalaan ang pagturok ng COVID-19 booster dose ang mga kabataang non-immunocompromised na kabilang sa 12-17 age group simula ngayon araw, Hunyo 30 o sa mga susunod na araw.

Nabatid kay Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeire, naglabas na ang DOH ng mga panuntunan na magpapahintulot sa mga kabataang ito na tumanggap ng kanilang COVID-19 booster shots .

“Na-issue na po natin ang guidelines coming from the DOH. Ngayong araw po na ito, meron na po tayong orientation sa ating mga local vaccine operations center,” ayon kay Vergeire sa Laging Handa public briefing.

“And hopefully tomorrow (Hunyo 30) or in the coming days we will already start the booster shots for the 12 to 17 years old who are not immunocompromised,” dagdag ni Vergeire.

Nalaman na maaaring tumanggap ng karagdagang dose o first booster dose ang mga naturang kabataan, kung may limang buwan na ang kanilang COVID-19 second dose.

Nabatid na puwede silang magparehistro sa lokal na pamahalaan at barangay o kaya ay magtungo sa mga walk in vaccination sites, kasama ang kanilang mga magulang o guardian.

Una nang ini-rollout ng pamahalaan ang first booster dose para sa 12-17 years old na immunocompromised nakaraang linggo. (Juliet de Loza-Cudia)