Booster shot inirekomenda sa mga health worker

INIREKOMENDA ng vaccine expert ang pagbibigay ng booster shot sa mga medical frontliner na lantad sa COVID-19 patients, anim hanggang walong buwan matapos nilang makumpletong mabakunahan.

Sinabi ito ni vaccine expert panel member Dr. Rontgene Solante sa kabila na wala pang direktiba sa gobyerno na payagan na ang booster.

“Ang finding namin dito sa booster is six to eight months from the time they received the second dose, iyon ang recommendation natin. Pero ang magde-decide pa rin niyan is the Department of Health,” ayon kay Solante.

Una nang sinabi ni Health Undersecretary and spokesperson Maria Rosario Vergeire na hinihintay pa ng DOH ang rekomendasyon mula sa iba pang miyembro ng expert panel na siya nangangasiwa sa overall implementation ng COVID-19 vaccination program sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)