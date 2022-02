Booster pa more tablado sa mga eksperto

Hindi pa inirerekomenda ng mga eksperto ang pagpapaturok ng ikalawang booster shot laban sa COVID-19.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Edsel Salvaña na wala pang resulta ng pag-aaral na makakadagdag sa proteksiyon laban sa COVID-19 ang ikaapat na dose o second booster shot.

“Ang recommendation po natin is do not get a fourth dose, do not get a second booster muna, dahil hindi pa tiyak ang efficacy nito versus iyong any possible side effects,” ani Salvaña.

May mga ginagawa na aniyang pag-aaral para sa mas bagong bakuna laban sa COVID-19 na lalaban sa mga lulutang na variants para mas magiging epektibo ang pagkaban sa bagsik ng virus.

Binigyang-diin ng eksperto na mahalagang mabakunahan ang lahat para makasiguro ng proteksiyon laban sa bagsik ng COVID-19. (Aileen Taliping)