Booster ng mga menor armas sa balik-eskuwela

Hinimok ng Department of Health (DOH) ang mga magulang na ipa-booster shot ang kanilang mga anak na edad 12-17 para may dagdag na proteksiyon laban sa COVID-19 sa sandaling magsimula na ang face-to-face-classes sa Agosto.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Myrna Cabotaje na nais masiguro ng gobyerno na maibigay ang sapat na proteksiyon sa mga kabataan sa pagpasok sa face-to-face classes.

May mga bagong lumalabas na COVID variant aniya at hindi pa COVID free ang Pilipinas kaya mahala­gang mapalakas ang proteksiyon laban sa COVID-19.

Kung ang opisyal ang masusunod ay nais nitong gawing mandatory ang pagbakuna sa mga batang edad 12-17.

“Okay lang iyong mandatory. Pero alam naman natin na nasa batas, voluntary ito kaya kailangan ng consent. Gayunpaman, ini-encourage po ng ating Department of Health na magbakuna iyong ating mga 12 to 17. So hikayatin natin iyong ating mga magulang at saka iyong ating mga guardians to have the children vaccinated,” dagdag ni Cabotaje.

Sinimulan kahapon ang booster shot sa mga edad 12-17 na immunocompromised at sa mga susunod na dalawa o tatlong araw ay isusunod na ang mga booster para sa mga malulusog na batang edad 12-17. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)