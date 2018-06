Bookkeeper ni Napoles inabsuwelto rin si Bong Revilla

Nangangamoy panalo na umano ang kampo ni dating Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. mula sa kinakaharap na plunder case matapos lumutang ang dating empleyado ng tinaguriang mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim-Napoles at tinukoy si Benhur Luy na siyang utak ng mga pinekeng dokumento na ginamit na ebidensiya laban sa dating mambabatas.

Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng First Division ng Sandiganbayan noong Hunyo 28, nilinis ni Arlene Baltazar, da­ting accountant at bookkeeper ni Napoles, ang pangalan ni Revilla sa anumang pagkakadawit sa umano’y Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam.

Sinabi ni Baltazar na pineke ni Luy ang mga pirma sa mga dokumento nang hindi nalalaman ni Revilla.

Nauna nang binawi ng isa sa mga whistleblower ng pork barrel scam na si Marina Sula ang kanyang testimonya laban kay Revilla at ibinunyag na mismong mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ang nagturo at nagdikta sa kanya na sundan lamang ang mga testimonya ni Luy upang madiin nang husto si Revilla sa kaso.

Ibinunyag din ni Baltazar na nagmula sa kanilang dating opisina ang mga dokumentong itinuturo kay Revilla at lahat ng ito ay pirmado ni Luy.

Inamin din ni Baltazar sa korte na hindi na niya matandaan ang mga eksaktong petsa ng mga ginawang letter of endorsement para sa nasabing anomalya subalit natitiyak aniya niyang pineke na ito ni Luy.

“It was Benhur Luy who signed these documents. Pirma po ni Benhur lahat ng mga ito,”giit pa ni Baltazar.

Aniya, standard practice sa kanilang opisina na si Luy ang pipirma ng mga dokumento.