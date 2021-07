Booker, Phoenix gaganti sa Game 5

UMALIS ng Phoenix ang Suns noong nakaraang linggo na halos kontrolado na ang NBA Finals.

Pagkatapos ng dalawang laro sa Milwaukee, back-to-zero ang series.

Babalik ng Phoenix ang Game 5 mamaya. Nagbuhol sa 2-2 matapos dumalawang panalo rin ang Bucks sa sariling teritoryo.

Krusyal ang laro, mape-pressure ang matatalo.

“Obviously, that’s a tough, emotional loss for us,” ani Suns young star Devin Booker sa 109-103 Game 4 loss – unang dikdikang laro ng serye. “But we move on to the next one. Next game mentality for us.”

Sinabayan ng 42 points ni Booker ang 40 ni Bucks guard Khris Middleton.

Kaya lang, nagkasya lang sa 10 points, 7 assists si Chris Paul at nilista ang 5 sa 17 turnovers ng Suns.

Pagpag na ang huling laro, magpo-focus ang Phoenix sa susunod.

“Now we are coming back home. We’ve got to protect home court,” giit ni Paul.

Nakalsuhan ang back-to-back 40-point game ni Giannis Antetokounmpo pero masakit sa ulo pa rin ang 26 points, 14 rebounds at 8 assists ng two-time MVP ng Bucks. (VE)