Booker nagliyab sa fourth quarter

SININDIHAN ni Devin Booker ang 22-11 run ng Phoenix sa fourth quarter at iniwan ng Suns ang Pelicans 123-110 Martes ng gabi sa New Orleans.

Umabante ng 16 sa first quarter ang Phoenix (29-8) pero naibaba ng New Orleans (13-25) sa 101-99 may 6:21 pa sa laro sa pangatlong 3-pointer sa fourth ni Devonte Graham.

Dito na nag-take charge si Booker, may 11 points sa final period tungo sa 33. Sumegunda si Chris Paul ng 11 points at 15 assists.

May 23 points pa si Mikal Bridges at 18 kay Cameron Johnson sa Suns.

Namuno ang 28 points ni Graham sa Pelicans.

Nakabalik na sa bench si Suns head coach Monty Williams matapos ang apat na larong pagliban habang nasa COVID-19 protocols.

“It (virus) did knock me on my butt for a few days, and that kind of surprised me,” bunyag ni Williams. “Typically, when I have a bad flu, I’ve always been able to function. But for about three or four days, man, I was totally toast.” (VE)