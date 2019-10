Boobs, puwet ni Nadine nambulabog sa IG

Pasabog ang mga birthday photo ni Nadine Lustre kahapon (Oct. 31), ha! Talagang nabulabog ang mga fan niya sa paglabas ng mga revealing, super ganda, super sexy na mga larawan niya sa Instagram.

Sa IG account nga ni @dookieducay makikita ang mga nakakaloka, nakakaakit, nakakabighani na mga sexy photo ni Nadine.

“Happy Birthday to this gorgeous Lady (heart emoticon) @nadine Love you!” ang simpleng caption ni Dookie Ducay sa mga photo ni Nadine, kasunod ang mga pangalan ng mga taong nagtulong-tulong sa pictorial na ito tulad nina: Makeup @jellyeugenio, Hair @paulnebres. At mga hashtag na #nadine #jadine #testshoot.

Napa-OMG ang mga fan. Nabigla sila, bagama’t sa totoo lang ay hindi naman ito ang first time ni Nadine na nambulabog sa social media.

“To the woman who continues to break the stereotype of being a Filipina leading woman. To the woman who embraced the skin she is in so every other morena can love her color too. To the woman whose ideals are progressive enough to always put the female on a pedestal. Happy birthday , @nadine,” ang kasunod na caption pa ni Dookie Ducay sa mga kasunod na photo.

Pero kasi naman, ano ba ang itsura ni Nadine sa mga photo na ito?

Well, may isa na kahit naka-pantalon siyang maong, at naka-sando type na spaghetti strap naman, pero ‘yung pants kasi ay nakababa, at nakalantad nga ang pisngi ng kanyang puwet. Nakatungtong siya sa high chair sa photo na ito.

Ang isa ay nakatayo na si Nadine, habang ang isang tuhod ay nakatukod sa high chair, nakahawak ang kanyang isang kamay, at medyo nakatuwad pa rin, kaya lantad na lantad na naman ang kanyang puwet.

Pero ang isa, nakaupo, na medyo nakatingkayad si Nadine, nakatagilid ang anggulo, nakapantalong maong pa rin, pero medyo labas ang suot niyang panty, na feeling ng mga fan ay bagong endorsement ni Nadine.

Pero ‘yun nga, wala siyang suot na pang-itaas. Meaning, naka-topless ang dyowa ni James Reid, ha! At masisilip mo nga ang tagiliran ng boobelya ni Nadine.

Kaya naman talagang naloka-loka, nataranta ang kanyang mga fan. (Dondon Sermino)