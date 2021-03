Boobs ni Sharon Stone pinalaki ng surgeon

Isa sa pasabog ng Hollywood actress na si Sharon Stone sa kanyang memoir na The Beauty of Living Twice ay ang naging experience niya sa isang surgeon na pinalaki ang mga suso na walang consent sa kanya.

Ayon sa aktres, dumaan siya sa isang surgery para tanggalin ang isang benign tumor sa isa niyang breast. Nagulat na lang daw siya nang malaman niyang pinakialamanan ng surgeon ang parehong boobs niya.

“I was having an operation to remove a large, benign tumors as gigantic, bigger than my breast alone. When I was unbandaged, I discovered that I had a full cup-size bigger breasts, ones that he said ‘go better with your hip size’ He had changed my body without my knowledge or consent.”

Noong sitahin siya ni Sharon, ang sagot ng surgeon ay: “I thought you would look better with bigger, ‘better’ boobs.” (Ruel Mendoza)