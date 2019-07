Boobs ni KC pinag-awayan

Love ang gustong i-share ni KC Concepcion sa kanyang mga Instagram follower, pero iba ang nasilip ng marami. Na ang love, napalitan ng lust, at hate, ha!

“Just s­ha-ring some love with all of you who need it today,” caption ni KC sa IG post niya.

Well, kasi nga, ang IG photo ni KC, medyo revea-ling. Parang hindi sanay ang mga fan na may ipinapakitang ‘cleavage’ ang anak nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Parang feeling nila, masyadong edukada si KC para mag-post ng ganitong photo.

Kaloka, ‘pag nagpa-sexy ba sa IG, hindi na edukada? Daming hanash, ‘di ba?

Hirit nga ni atong.12: “Kailangan talaga may boobie slip?”

At diyan na nga nagsimula ang diskusyon. Heto nga ang pagtatalo-talo ng mga netizen, na parang wala yatang masyadong ganap sa buhay, at ganado talaga silang magtalakan.

Oh, read niyo na lang sila:

virusdetection24:

“@atong.12 Gayahin mo. Dami mo sinasabi. Mas matindi nga yung iba. Saka my ipapakita siya. Ikaw flat chested. Hahaha.”

inday_inday_: “@atong.12ok ikaw daw ang next, tapos na daw si Mr French. Walang gustong sumeryoso sa desperadang babae.”

kikay.kikoy.7370: “@inday_inday_ wow makapagsalita kamag-anak ka ni KC Diyos ka ba para husgahan mo yong pagkatao ni KC grabi tanong ka muna kay Lord kung tama yong ginagawa mong paninirang puri mamaya balikan ka ni KC sa paninirang puri mo, nganga ka lang yong sagot mo yong mga celebrities nga sa Hollywood naglalakad walang bra yan nasa loob ng bahay niya lang sus inday tapusin muna yong paglilinis ng cr ng amo mo ng may pakinabang ka hind buhay ng buhay pinakikialaman mo.”

kacecats: “People the picture didn’t show anything malicious other than your minds. If you are offended with the picture, you are free to unfollow her, if you open your minds, then you’ll be able to know that regardless of how many people bash her body, she’s still proud of it.”

chrrylmallows_: “Wow! Meron palang reunion ng mga tsismosa nagaganap dito sa ig ni KC.”

Kaloka, ‘di ba? (D­ondon Sermino)