Boobs ni Julia pinagtalunan

Kung may Gigi de Lana si Gerald Anderson sa ‘Hello Heart’, may Carlo Aquino naman si Julia Barretto sa ‘Expensive Candy’.

Nag-post na nga ng photo ang Viva Artist Agency nina Julia, Carlo sa project na ito, na sinulat, ididirek ni JP Laxamana.

“Can’t friggin wait to do this film with these two talented actors,” sabi ni Direk JP, na sina Julia, Carlo nga ang tinutukoy.

Sa title pa lang ng movie, mukhang mature, daring na ang role nina Julia at Carlo. Pareho ngang nagsimula ang dalawa bilang mga batang artista, kaya sakto lang talaga na gumawa na sila ng mga mature role, ha!

Ang dami lang nagulat sa ‘look’ ni Julia sa movie. Kasi nga, makulay ang buhok, labas pusod, lantad cleavage, super iksi na shorts o pek@#$ shorts, at heavy make up din. Si Carlo naman ay the usual lang, naka-hoodie jacket.

At siyempre, inurirat nang husto ng mga fan ang cleavage ni Julia. Eh, obvious naman sa photo na may padding o push up bra itong suot.

Kaloka, di ba? Pati boobey talaga, cleavage ng mga artista, pinagdidiskitahan ng mga netizen.

Hindi rin kasi nagpaawat ang mga fan ni Julia na soplahin ang mga nanlalait, sumisita sa boobs ng kanilang idolo. Sabi nga nila, kumportable si Julia sa katawan niya, at hindi isyu sa kanya `yon, na totoo naman, dahil sa mga interview kay Julia, pinagsisigawan pa niya `yon, na hindi na nga niya kailangang mag-bra.

So, ang ending, nagtalo-talo ang mga fan dahil sa simpleng photo na `yon ni Julia, ha! Bongga, di ba?

‘Darna’ short hair inalmahan: Jane superstar treatment sa mga ABS-CBN bossing

Sobrang na-touch sina Jane de Leon, Iza Calzado, Janella Salvador, Direk Chito Rono, sa importansiyang binigay sa kanila ng mga big boss ng Kapamilya Channel, sina Mr. Carlo Katigbak, Cory Vidanes, Mr. Mark Lopez.

Imagine, dumayo pa ang mga big boss ng ABS-CBN sa mismong location ng seryeng ‘Darna’ sa Bulacan. Nilibot nga nila ang buong soundstage, at siniguradong kumportable ang kanilang mga tauhan.

Anyway, daming nagulat sa short hair ni Jane, na chika nga niya ay kailangan sa role niya bilang si Narda. Dapat nga kasi ay hindi masyadong hawig si Narda kay Darna.

Eh, for sure naman, long hair si Darna, di ba? Never namang naging short hair si Darna, ha! May mga kumontra nga sa pagsu-short hair ni Jane, dahil giit nga nila, long hair si Darna.

Anyway, marami nga ang mas nagandahan kay Jane ngayong maiksi na ang buhok niya. Mas lumabas nga raw ang ganda niya. Mas naging hot ang dating niya.

At hindi na rin naman problema kung nagpagupit ang isang babae, dahil nandiyan naman ang hair extension, di ba?