Boobs ni Jane palaban kina Marian, Angel

Asahan na nga na magpapasabog ng alindog si Jane de Leon sa “Darna: The Series” dahil ngayon pa lang ay naglalabas na ng dibdib ang aktres sa Instagram. Halos lumuwa talaga ang boobelya niya dahil na rin sa laki.

Pinakita lang ni Jane ang bagong hairstyle sa kanyang mga follower para sa Darna. Pero, sa kaka-emote niya ay lumuwa na talaga na ang kanyang dibdib.

Nahiya pa siya sa ibang photo niya, kaya tinakpan niya ng white heart ang mga dibdib niya.

Puwedeng pumantay si Jane sa mga naunang ‘Darna’ kung boobs ang pag-uusapan. Loaded naman sa ganda, sex appeal si Jane, tulad nina Vilma Santos, Rio Locsin, Lorna Tolentino, Sharon Cuneta, Marian Rivera, Angel Locsin.

Mahirap lang talagang kabugin si Anjanette Abayari na umaapaw sa laki ang mga dyoga.

Catriona, Yeng, KZ buwis-buhay sa Dubai

Buwis-buhay sina Yeng Constantino, Erik Santos, K Brosas, KZ Tandingan, Catriona Gray ngayong unang linggo ng December, sa pagpunta nila sa Dubai.

Base sa tweet ni Yeng, may Christmas shoe event sila sa Dubai Festival Mall.

“Mga kababayan sa Dubai! Magkita-kita po tayo sa Festival Arena Dubai sa December 10, 2021! Ito ay Paskong Handog sa Pinoy kasama ko po sina Erik Santos, Ms. K Brosas, KZ Tandingan & Ms. Catriona Gray! With special guests TJ Monterde and Alira. See you mga kababayan!” sabi ni Yeng.

Malalagay sa peligro ang buhay nina Yeng ngayong may kumakalat na bagong variant ng virus, ang Omicron, sa buong mundo, na sabi ay mas mabilis makahawa.

May mga bansang nagsara na ng kanilang mga border para sa mga papasok na mga dayuhan o turista.

Wala pang update kung matutuloy o hindi papayagang makapasok ang grupo nina Yeng sa Dubai, pero matuloy man sila nandoon ang pangambang posibleng makuha nila ang virus.

Mariel mamimigay ng laruan sa mga batang lansangan

Wala mang trabaho at pagbebenta ng mga steak ang pinagkakitaan ni Mariel Rodriguez Padilla, mamimigay pa rin ito ng mga laruan at iba pang regalo sa mga less fortunate kids.

Tumitili sa excitement si Mariel sa unang pagkakataong naipasyal niya sa mall ang mga anak.

“Omggg!!! After almost 2 years!!!! We went back to the mall!!! It was Gabriela’s first time ever!!! Such a fun experience…” sabi ni Mariel.

Humingi ng tulong si Mariel kung anong charity ang puwede niyang bigyan ng mga nabiling laruan.

“Also can you guys help us…because for me Christmas is really for kids so we bought toys to donate. We are looking for a kids charity. Any suggestions?” sabi pa niya.

Jake Zyrus lumaylay career

Ang laki na nang ipinagbago ng singing career ni Jake Zyrus, mula noong nagbago na siya ng sexual preference, at nagka-pandemya pa.

Mula sa malalaking venue, sa isang small capacity live show na lang magsu-show si Jake Zyrus sa Los Angeles California.

Nakaposte sa Instagram ni Jake, ang art card ng gagawin nitong show na may titulong “Kaibigan an unplugged concert” kasama ang iba pang mga Pinoy singer.

Gaganapin ang concert sa Noypitz Bar & Grill sa Cerritos, CA.

Bagamat pinakamalaki ang nasabing resto bar sa lahat ng mga Pinoy food and booze place sa LA, maliit pa rin ito sa mga dating ginagawang show ni Jake na libo-libo ang audience.

Lumamlam o lumaylay ba ang career ni Jake? Malalaman natin `yan sa pagbalik natin sa new normal.