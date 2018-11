Boobs ni Elisse takaw-pansin; Maja walang takot magpasilip

Nanalasa sa Instagram ang dalawang Kapamilya star sa pagpapasilip ng kanilang kaseksihan. Ilan lang sila sa mga ABS-CBN artist na kayang iwasiwas ang kanilang kaseksihan.

Makikita sa In­stagram ni Maja Salvador ang mga photo na naka-bikini siya. Minsan lang magpasilip ng kanyang bikini body si Maja, at hindi puwedeng isnabin ng kanyang mga fan.

Anyway, iba rin ang arrived nitong si Elisse Joson na unti-unting inilalabas ang kanyang kalandian sa social media. Hindi nga naka-bikini si Elisse sa kanyang pinosteng photo sa IG, humakot naman ito ng atensyon sa social media.

Naka-worn out shorts sa kanyang photo si Elisse pero ang purple top naman niya ay mistulang bra lang.

Sexy kahit hindi nasa dagat dahil sa itsura ng young actress. Boobs pa lang nito ang natatakpan pero ang lakas na ng impact sa netizen.

Katunayan, kahit ang komedyanteng kapwa niya Kapamilya talent ay pinuna ang pagiging daring ni Elisse.

@alorskieee, “Hoi, bakit naka bra ka lang?”

Sherilyn kinilig sa birthday paandar ni Chris

Minsan pang pinaliguan si Sherilyn Reyes-Tan ng mga nakakalunod na love message mula sa kanyang asawang si Chris Tan para sa birthday ng aktres. “Gifted” ang deskripsyon ni Chris sa pagkakaroon niya ng asawang gaya ni Sherilyn.

“I must have done something right in my previous life that I am gifted with this beautiful person as my life partner. May tea time themed party date tonight. ILOVEYOUMAHAL #YesIamaLuckyGuy #GodsGiftToMe Happiest birthday @reitan1126,” sabi ni Chris.

Kinikilig na nag-comment si Sherilyn, at ilang ulit itong nag-‘I Love You’ kay Chris.

“I love you Honey!! I too say the same…thank you for being so patient with me..am blessed to know you consider yourself lucky despite my imperfections. I love you I love you I Love!”