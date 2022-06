Boobs ni Anne lumuwa sa IG

Parang ‘nagwawala’ si Anne Curtis, at para lang siguraduhin na marami ang manonood ng concert niyang ‘LuvAnne’ o dumugin ang pagbabalik niya sa live musical entertainment, sa Resorts World Performing Arts Theater.

Sa latest photo ni Anne, lumuwa naman ang boobey ni Anne sa suot na string long dress. Isang dark colored long dress na may tali na bukas ang harap at mga string na lang ang kumakapit sa magkabilang gilid ang suot niya.

Makikitang nakalabas na ang boobey Anne. ‘Yung isang bundok ay halos utong na lang ang natatakpan, at `yung dibdib ay mukhang in-edit na lang para matakpan ang korona.

Imposible kasing matakpan pa ang isang dibdib ni Anne dahil mataas ang tabas ng bahaging dibdib ng damit.

Maaring may skin-tone fabric ang damit kaya hindi rin naman lumabas ang nipple ng “It’s Showtime” host.

Pinagsuot din si Anne ng wig para maiba ang itsura niya, at makuha ang concept ng styling team niya.

Walang malaswa sa paghuhubad ni Anne lalo at fashion art pictorial ito. Nakakagulat lang ang effort niyang gumawa ng ingay ngayon.

Liza todo papansin sa Hollywood

Susuyurin yata ni Liza Soberano ang lahat ng event sa Los Angeles California, USA para sa inaasam na Hollywood acting career.

Mula sa pagrampa sa red carpet sa Asian American Heritage Festival, kasunod ang Identity LA Fest, nagpunta rin siya sa event ng sikat na jeans product.

Binahagi ni Liza ang larawan na kuha sa gathering ng Levi’s 501.

Naka-jacket ng pula at black jeans ensemble si Liza sa event.

Para sa mga Hollywood dreamers na gaya ni Liza, ang pagdalo sa mga event ay isang paraan para mapansin ng mga agent, caster.

Nagbago na nga ang look ni Liza. Nakapag-adjust agad ng image si Liza, na mukhang Kana na nga (may dugo siyang Amerikana).

Pero, I can say na mukha na nga siyang Hollywood star.

Nash palalakasin turismo sa Cavite

Pasabog agad ang programang nais tutukan ni Nash Aguas bilang councilor sa Cavite City. Ang pagpapaunlad ng turismo ng Corregidor Island ang gustong pagtuunan ni Nash.

Ayon sa post ng dating child star sa Instagram, nakipagpulong na siya sa grupo ng mga TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa pagbuo ng Corregidor Tourism Master Plan.

Nais ni Nash, katuwang ang kanilang Mayor-elect na si Denver Chua na i-redeveloped ang Corregidor Island para palakasin lalo ang turismo.

Arci nagmukhang basurera sa Boracay

May bago sa mga sexy post ni Arci Munoz sa Instagram. Na hindi na lang ang pagbalandra ng kanyang alindog sa Boracay ang puntirya niya, kundi ang malasakit sa kapaligiran.

Ayon sa post ni Arci, naglinis, namulot ng basura ang aktres sa Boracay.

“Quick stop during a cleanup beach! I apologize for all the harm we humans brought upon you. Promise we’ll do better. #worldenvirontmentday #everydayshouldbeearthday,” sabi ni Arci habang hawak ang plastic na kinalat sa dagat.

Andrew naloka sa presyo ng Japanese dog

Kahit sabihin pang kumita si Andrew E. sa pangangampaniya, atras pa rin siya sa inaasam na Japanese pet dog. Nabaliw si Andrew sa halaga ng aso sa Japan na kinunan niya ng video.

“Iuuwi na sana kita kaso…ang mahal mo naman!! #takaine,” sabi ni Andrew.

Sabi, worth 359,800 Japanese Yen ang aso o worth P143,000, na kina-tumbling ng komedyante/rapper. Well, ang alam ko may mga aso na worth P500K, di ba?