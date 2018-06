Boobs ni Angeline dinaklot ni Alex

Best collaboration ever ang description ni Alex Gonzaga sa duet nila ni Luis Manzano. And after that, ipinakita naman niya ang pagkanta nila ni Angeline Quinto ng All By Myself sa kanyang Instagram.

Sa taping ng I Can See Your Voice ng ABS-CBN naganap ang collaboration na ‘yon. Pero, hindi ‘yon ang mas napag-usapan at napansin ng mga fan, kundi ang pagdaklot ni Alex sa malaking boobs ni Angeline.

Sa video makikitang kumanta muna si Angeline, and then sumabay nga si Alex. Eh, umabot sila sa chorus, ‘yung pagkataas-taas na tono na ‘anymoreeeeeee’. At hindi kinaya ni Alex ang tono ni Angeline na sob­rang taas, at ‘yun na nga, bigla niyang hinampas, dinaklot ang boobs ni Angeline na ikinagulat talaga ni Angeline.

“Maba-bash tayo. Hahahahaha!” sabi nilang dalawa na tawa lang nang tawa.

Reaksiyon ng nanay ni Angeline, “Pareho kayong sira ang tuktok,” at nagtawanan ulit sila.

Teka lang, parang ang hilig mandakma ng boobs ni Alex, ha! Noon si Pia Wurtzbach, ngayon naman ay si Angeline. Dahil wala ba siyang ganu’n kalaking boobs?