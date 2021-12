Boobelya ni Rita agaw-pansin ang laki

I’m sure, Dondon (my dear editor), isa ka sa maraming nagulat sa itsura ni Rita Daniela nang dumating sa preview ng 2021 Metro Manila Film Festival official entry ng Heaven’s Best Entertainment, ang ‘Huling Ulan sa Tag-Araw’.

In fairness, ang ganda at labas ang kaseksihan ng Kapuso star sa fuchsia pink jumpsuit (with matching blazer) na suot niya.

Labas ang cleavage ni Rita sa suot niyang ‘yon, huh!

Feeling ko talaga, Dondon, dahil sa sinasabing ‘fat memo’ sa kanya ng GMA-7 (dahil medyo tumaba siya), kaya biglang nagpapayat si Rita.

Tsinika ko nga ang leading lady ni Ken Chan tungkol doon.

Nilinaw naman ni Rita na hindi siya na-pressure dahil sa ‘fat memo’ na natanggap. Actually, ginawa raw niyang ‘inspiration’ ‘yon para makapagpapayat.

“Tito Jun, honestly po, ginawa ko pong ‘inspiration’ ‘yon para makapagpapayat. Thankful naman ako na naging okey.Salamat po at napansin ninyo,” chika ni Rita.

So, kahit naintriga si Rita dahil sa ‘fat memo’ sa kanya ng Kapuso Network, aba, naging effective naman pala ‘yon para pumayat siya.

Ang galing nga pala ni Rita sa ‘Huling Ulan sa Tag-Araw’, kaya marami sa mga nakapanood ang nagsasabing baka maka-best actress siya, huh!

Bongga!

Pops, Martin sa LA magpa-Pasko

Kagabi umalis pa-Los Angeles, California si Pops Fernandez.

Chika ng Concert Queen, doon niya gustong mag-Christmas para makasama ang mga anak niyang sina Robin at Ram Nievera.

Teka! Noong Sunday ay umalis na rin si Martin pa-LA, kaya hindi malabong magkita-kita sila roon.

Malamang ay sa Las Vegas, Nevada raw mag-spend ng Christmas si Pops at ang kanyang mga anak, na sa ngayon ay officially based na sa US.

Nagkita nga pala kami ni Pops at ang ‘Enciaga’ group namin noong Monday para sa belated birthday lunch treat niya sa Manila Private Club sa BGC (Bonifacio Global City).

Ang sarap lang na nagkita-kita kami nina Tita Malou Choa-Fagar (na ipinaalalang retired na siya sa ‘Eat Bulaga’ at TAPE, Inc.), Joy Alonzo, Daddie Wowie Roxas, Anna Pingol at Rey Lañada (handler of Ogie Alcasid).

Kahit nalagas na sa group ang isa sa dear friend namin na si Albert Medina Sunga (SLN), masaya pa rin kami dahil alam namin that he’s up there (in Heaven) na at ayaw niya ng malungkot dahil ang saya-saya niya palagi kapag nagkikita ang group namin.