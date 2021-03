Boobay, Tekla ‘Most Outstanding Stand-up Comedian’

Pinarangalan ang mga Kapuso comedian na sina Boobay at Tekla, pati na rin ang The Boobay and Tekla Show (TBATS), sa katatapos lamang na virtual awarding ceremony ng Best Choice Awards for 2020-2021 nitong Sabado, March 20.

Nakamit nina Boobay at Tekla ang ‘Most Outstanding Stand-up Comedian’ award habang natanggap naman ng The Boobay and Tekla Show ang ‘Most Outstanding Variety Show’ award.

Sa isang Instagram post ay nagpaabot ng pasasalamat ang host ng TBATS na si Tekla, “Maraming maraming salamat sa Best Choice Awards sa binigay nyong parangal sa amin ni @boobay7 at sa The Boobay and Tekla Show @boobayandtekla. To God be the Glory! #TBATS”

Congratulations, mga Ka-‘TBATS!’ (Dondon Sermino)