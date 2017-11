Bonus at cash gift ng government employees matatanggap na

Magiging masaya ang Pasko ng may 1.3 mil­yong kawani at opisyal ng pamahalaan dahil maagang matatanggap ang kanilang year-end bonus at cash gift na P5,000.

Sinabi ni Budget secretary Benjamin Diokno na simula sa November 16 ay matatanggap na ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang year-end bonus at cash gift.

Ayon kay Diokno, naglaan ang gobyerno ng P6.93 billion para sa cash gift habang P32.84 billion naman para sa year-end bonus.

“Under the 2017 budget, the DBM had allocated P32.84 billion for year-end bonuses and P6.93 billion for cash gifts,” ang pahayag ni Diokno.

Para sa mga government-owned and controlled corporations (GOCCs) at iba pang government financial institutions, maaari silang magbigay ng bonus depende sa kakayahan ng kanilang pondo.

Maaari rin aniyang gawin ito ng local go­vernment units (LGUs) kung inaakalang sapat ang kanilang budget para magbigay ng bonus sa kanilang mga empleyado.