Bontoc mayor sapol ng coronavirus

Inanunsiyo ni Bontoc, Mountain Province Mayor Franklin Odsey na nagpositibo siya sa COVID-19.

“Dear kakail-yan nga Igorot and kababayang Pilipino, I write this letter while I am in isolation at home as I was informed last January 15 that I have contracted the COVID-19 virus,” pagbabahagi niya sa Facebook.

Sa ngayon ay wala aniya siyang sintomas ng nakahahawang sakit, at nakasailalim siya sa constant monitoring ng kanyang mga doktor.

Magugunitang sinabi rin kagabi ng Department of Health na may 16 bagong COVID-19 patient na nagpositibo sa coronavirus variant na mula sa United Kingdom (UK) at pinaniniwalaang mas nakahahawa.

Kabilang doon ang 12 pasyente sa Bontoc, kaya sinailalim sa lockdown ang mga apektadong barangay doon.