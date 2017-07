BONGGANG GOWN ‘DI BAWAL SA SONA

Hindi ipagbabawal sa mga asawa ng mga Congressmen na magsuot ng mamahalin at bonggang gown sa state of the nation address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulyo 24.

Ito ang nabatid kay House secretary general Cesar Pareja sa press conference kahapon kaugnay ng ginagawang paghahanda sa ikalawang SONA ni Duterte, subalit pinaalalahanan nito ang mga magsusuot ng mamahalin at mahahabang gown na maging kakaiba ang mga ito kung sakali.

Ayon kay Paraje, may advisory aniya sa imbitasyon ukol sa klase ng dami ng isusuot ng mga miyembro ng Kongreso at mga guest na kinabibilangan ng Filipiniana sa mga kababaihan at office (barong) at business wear sa mga kalalakihan.

“Hindi naman ipinagbabawal. Sinasabihan lang na dini-discourage kasi siyempre, ang naging official statement is, Filipiniana dress, office attire, business attire. Nasa sa kanila na yun kung gusto nilang magsuot ng long gown, hindi naman babawalan pero magmumukha lang silang kakaiba dun sa karamihan,” ani Pareja.

Samantala, bilang paghahanda sa ikalawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24, nagsagawa ng walk thru sa House of Representatives ang mga opisyal ng inter agency coordinating body.

Si House Deputy Secretary General Artemio Adaza ang nanguna sa nasabing inspeksyon kasama ang mga kinatawan mula sa Malacañang, BFP, Senate Security, PSG, PNP at PCO.

Dinaanan sa walk thru ang lahat ng dadaanan ni Pangulong Duterte mula sa pagbaba nito sa helipad sa rear entrance ng Kamara hanggang sa entablado.