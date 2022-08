Bongga ni James Reid, ha! Liza kumpirmado na pag-eksena sa Hollywood movie

Buong ningning na ipinagmalaki ni Liza Soberano na natupad na ang pangarap niyang maging Hollywood star nang mapabilang siya sa cast ng “Lisa Frankeinstein” horror-comedy film.

Nag-post si Liza sa kanyang Instagram ng isang news article mula sa “Deadline” na kumukumpirma sa film debut niya sa Tate. In fact, nasa New Orleans, Louisiana na ang aktres para sa shoot.

“Ecstatic to be part of this film (zombie emoji),” caption pa ni Liza.

Nag-comment din sa post niya ang kasama sa naturang pelikula na si Kathryn Newton. Ecstatic rin umano si Kathryn na makasama si Liza.

Si Newton ay kasama rin sa cast ng upcoming movie na “Antman and the Wasp: Quantumania” ng Marvel, at kilala sa mga seryeng “Big Little Lies” ng HBO at “The Society” ng Netflix.

Nagsimulang pag-usapan ang Hollywood debut ni Liza nang i-share ni Jessie Stafford, may-ari ng JSLA Events production company, ang post ni Kathryn sa first-day shooting ng “Lisa Frankenstein”.

Sabi ni Stafford: “Sending you and your team all the amazing energy to kill this film!!!” na may naka-tag na @lizasoberano.

Inakala ng iba na baka nagkamali lang ng pag-tag si Stafford, lalo’t walang post kaugnay dito si Liza.

Pero nakumpirma na nga ito nang mag-umpisang i-follow si Liza ng mga cast ng naturang pelikula, at sa post na rin mismo ni Liza nitong Biyernes.

Si Zelda Williams ang magdidirek sa pelikulang ito.

Sa kanyang IG stories, pinasalamatan pa ni Liza ang humahawak sa kanyang career ngayon na CarelessPH ni James Reid, at may tag din sa kanyang transparentfeed at aunthenticmngt family.

Bumuhos naman ang pagbati ng kanyang mga kapwa artista para kay Liza sa malaking break na ito. (Batuts Lopez)