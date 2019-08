Bongga Ka Day, musical aariba!

Kamakailan, ­matapos ang 116 na ­pagta­tanghal, “Ang Huling­ El Bimbo,”kung saan ang mga likhang awit ng iconic ‘90s rock band na Eraserheads, ibinaba­ ang telon, matapos­ ang ­huling gabi nito sa Newport­ Performing Arts Theatre.

Ngunit ang ­Resorts World Manila, may magandang balita na agad para sa Pinoy musical theatre lovers sa pag-anunsyo ng isa pang orihinal na musikal na Pilipino, kung saan ang mga ­kanta ng “Manila Sound” pioneer­, ang Hotdog band naman ang magi­­ging­­­­­ bidang-bida.

Sa huling gabi ng “Ang Huling El Bimbo,” ipinahayag ng ­pangulo ng Resorts World ­Manila at CEO na si Kingson Sian, ang musikal na pinamagatang “Bongga Ka Day,” ay magbubukas sa kalagitnaan ng 2020.

Pahayag ni Ginoong Sian: “The success of this show (‘Ang ­Huling El ­Bimbo’) proves that there’s an ­audience and market for long-running original ­Filipino productions in a big t­heater like this. That gives us a lot of encourage­ment and motivation to continue what we’re doing.”

Sabi pa nito: “Since sinamahan niyo kami today in our last day of ‘Huling El Bimbo’ ­gusto ko namang ­mauna kayo na ma­la­man­­­ niyo kung ano ‘yung next production­ namin next year in 2020, opening mid-next year. It will be another ­original ­Filipino musical with another­ Philippine­ iconic­ band.”

Matapos ang ­kanyang maikling ­talumpati, isang bersyon ng “Bongga Ka Day” – isa sa mga pinakamalaking hit mula sa Hotdog – ay ginanap nang live sa enta­blado.­

Nabuo noong ‘70s, kilala ang Hotdog sa mga pop song na may tunay na katinuang Pilipino­.

Bukod sa “Bongga Ka Day,” iba pang mga hit na kanta mula sa banda ay ­kinabibilangan ng “Manila,” ­­“­Pers Lab,” “Annie Batungbakal,” “Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko,” “Langit­ Na Naman,” at “Beh Buti Nga.”

Ang Hotdog ay pinamumunuan dati ng magkapatid na sina Rene Garcia (+) at Dennis Garcia. Ilan sa mga female ­vocalist na naging kasama sa banda­ ay sina Ella del Rosario, Zsa Zsa Padilla­ at Maso Diez.

Wala pang ­anunsyo kung kailan ang ­audition para sa “Bongga Ka Day” at kung sino rin ang magiging ­director, playwright­ at magsu­sulat ng libretto­ nito.

Sa inyong palagay, my dear Ka-ART-ehan readers, sino kaya sa mga singer at ­artista natin ang pwedeng mapasama sa nakapupukaw na musical na ito?