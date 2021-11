Bongga ang ‘Fool No Mo’: AC pinahanga sina Selena, Cardi, BTS, Blackpink

Katuparan ng pangarap ni AC Bonifacio ang kauna-unahang single na ‘Fool No Mo’ sa ilalim ng Star Magic Records! Isang bonggang good news ito para sa New Gen Dance Princess!

Patuloy ang paghanga ng mga netizens at mga sikat na personalidad sa

kanyang world class talent, hindi na rin maawat ang dalaga sa patuloy na pagsikat at ganda ng takbo ng kanyang karera. Mula sa kanyang mga dance covers na napansin nina Selena Gomez, Cardi B, B.I, Blackpink, at BTS, unang sumabak si AC Bonifacio bilang Star Vixen sa Hollywood series na Riverdale at naging guest sa Ellen DeGeneres.

Maliban sa pagiging dancer, actress, host, at vlogger, ngayon nama’y isang ganap na recording artist si AC sa ilalim ng Star Magic Records. Kasabay ng launch ng Star Magic Records, opisyal ring ni-launch ang “Fool No Mo” sa lahat ng digital platforms bilang unang single ni AC.

Isinulat nina Jonathan Manalo at Trisha Denise, ang Fool No Mo ay tungkol sa “short lived love” na nauwi din sa hiwalayan.

Sa unang kantang ito na released by Star Magic Records, nasubukan rin ang galing ni AC na isulat ang rap lyrics at maging back-up vocals na mas lalong nagbigay kulay sa awitin.

“Sobra po akong excited to be part of Star Magic Records and to finally release the music. Eto po talaga ang isa sa gusto kong gawin pero syempre ayaw ko biglain at sinugurado kong mag-reflect din ito if sino sa akin’, It’s something that I definitely wanted to do for a while now,” ayon kay AC.

Aminado si AC na marami pa siyang dapat matutunan sa larangan ng musika pero mas naging madali ang lahat sa tulong at suporta ng buong team ng Star Magic at Star Music at naging maganda naman ang resulta ng Fool No Mo.

“What I love about working with Star Magic Records and Sir Jonathan Manalo is that they are very collaborative. We really took the time to make the song to be how we wanted it to be.”

Layunin ng Star Magic Records na lalo pang mapalalim ang pagtuklas at

pagpapaunlad ng mga potential artists at magbigay daan rin ito para mas lalo pang mahasa ang talento ng mga Star Magic talents.

Isa lamang si AC sa unang recording artists under Star Magic Records at

siguradong abangan pa ang mga susunod na ilulunsad ng nasabing label.

Available na ang “Fool No Mo” sa lahat streaming at digital platforms worldwide. (Dondon Sermino)