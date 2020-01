Bongbong tatakbo uli sa 2022

NGAYON pa lamang inanunsyo na ni da­ting Senador Bongbong Marcos na tatakbo siya sa mataas na posisyon sa national election sa 2022 gayunpaman tumanggi ito na ihayag kung anong partikular na posisyon.

Sa isang forum ng National Press Club (NPC) sa Intramuros, Manila inamin ni Marcos na bukod sa hindi pa siya desidido kung anong posisyon ang tatakbuhin sa 2022 ay pinayuhan din siya ni dating Senador Manny Villar na huwag munang ihayag ang posisyon na balak nito dahil lubha pang maaga.

“My plan is I will be a candidate next election. For what, we still have to decide,” giit ni Marcos.

Si Marcos ay may nakabinbin pa rin na poll protest laban kay Vice President Leni Robredo kung saan ang pinakahuling development sa kaso ay hinihi­ling nito na magkaroon ng rebyu sa mga resulta ng recount.

“Kung anong mangyari sa kaso, kung maganda ang resulta, maganda, makakatulong ‘yan. Pero in the meantime, we have to lay the groundwork for any national campaign,” giit ni Marcos na aminadong nagsasagawa na ito ng pagbisita sa mga lalawigan sa nakalipas na tatlong taon.

“A national campaign takes two to three years, really, to organize pro­perly,” pag amin pa nito. (Tina Mendoza/Mina Aquino)