Bongbong, Sara proklamasyon mapapaaga – Zubiri

Dahil malaki ang lamang batay sa hindi opisyal na bilangan sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo, plano ng Kongreso na iproklama ang nanalong susunod na lider ng bansa sa bukas.

Ito ang inihayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kasabay ng pagsabing plano nilang tapusin ang bilangan sa loob ng dalawang araw [Martes at Miyerkoles].

Pagtitiyak pa niya, hindi magkakaron ng shortcut sa proseso ng bilangan.

“We’re looking at two days. Ang aming pinag usapan kahapon, kung kaya po ng ng Wednesday ng gabi…late afternoon or early evening, we will definitely do it by Wednesday, the proclamation,” pahayag ni Zubiri sa mga reporter.

“We will not shortcut the process,” dagdag pa niya.

Ayon pa kay Zubiri, naabisuhan na rin sina presumptive president Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at nangungunang vice presidential candidate Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na maging libre sa araw ng Miyerkoles.

Sabi ni Zubiri, magtitipon ang Senado at Kamara sa isang joint session, Martes ng umaga.

Sa sesyon, aaprubahan ng Kongreso ang joint canvassing committee, na bubuuin ng mga senador at mga kongresista. (Dindo Matining)