Bongbong, Sara nagsimba bago sumabak sa trabaho

Dumalo sa misa sina Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte-Carpio sa unang araw ng kanilang pagtatrabaho nitong Hulyo 1.

Ginanap ang misa sa National Shrine of St. Michael the Archangels na nasa loob lamang ng Malacañang compound, malapit sa Bahay Ugnayan.

Ang misa na nataon sa unang Biyernes ng Hulyo ay pinangunahan nina Cardinal Jose Advincula at Cardinal Orlando Quevedo.

Sa inilabas na pahayag ng Malacañang, nilang dumalo sa misa ang ilang miyembro ng gabinete.

Sa homily ni Cardinal Advincula, hiniling nito kina Pangulong Marcos at VP Sara na tularan ang katangian ng Good Shepherd gaya ng “listening leadership” at “life-giving leadership”, at pakinggan ang mga mahihirap lalo na ang mga kumakalam ang sikmura.

Hiniling din ni Cardinal Advincula sa publiko na suportahan ang mga bagong pangulo at bise presidente para epektibong magawa ang kanilang mga tungkulin at makamit ang hinahangad na pag-unlad ng bansa.

Sa panig ng mga bagong mamumuno sa gobyerno, hiniling ni Cardinal Advincula na magsilbi sana ang mga ito hindi para sa iilang indibiduwal o partikular na grupo lamang kundi sa buong sambayanan.

“Mga kababayan, sa diwa ng bayanihan, sama-sama nating mahalin at paglingkuran ang ating bayan. Ipagdasal natin ang ating mga lider; tangkilikin natin ang kanilang mga mahuhusay at mabubuting hangarin at hakbangin. Kailangan nila ang panalangin at pagkikipagtulungan natin upang magbunga ang mga pagpupunyagi nila para sa ikabubuti nating lahat,” ani Cardinal Advincula. (Aileen Taliping/Prince Golez)