Bongbong-Sara halimaw sa boto

Pinakamataas umano ang nakopong boto sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas ng magka-tandem na sina Presidential aspirant dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos at Vice Presidentiable Davao Mayor Sara Duterte.

Ito ay matapos na makakuha si Marcos sa inilabas na partial at unofficial count ng Commission on Election (Comelec) server hanggang nitong alas- 5:17 ng hapon ng Mayo 10 mula sa 98.01% election return ng 31,012,765 boto.

Habang si Duterte naman ay nakakuha ng 31,457,517 pinakamataas na boto sa ngayon na nakuha ng isang kandidato.

Si Duterte, ang nangunguna sa Vice Presidential race na sinundan ni Senator Francis Pangilinan na may 9,196,293 boto habang si Senate President Tito Sotto ay may 8,162, 695 boto.

Nabatid na noong 2016 Presidential election nakuha ni Pangulong Rodrigo Duterte ang botong 16,601,997.

Samantala sinabi ni Commission on Election Commissioner Marlon Casquejo na naitala ang 80.38% voter turn out sa natapos na halalan na itinuturing na pinakamataas na voter turn out sa isang halalan.

Inaasahan na tataas pa ito dahil hindi pa pumapasok ang datos na mula sa ibang mga lalawigan.

Nasa 1,000 hanggang 2,000 pang mga vote-counting machines (VCM) ang hindi pa nakakapag-transmit ng datos.

“Hindi pa siya kumpleto kasi ‘yong ibang province hindi pa kasi tapos. We have around 80.38 voter turn out. So, we are expecting na aakyat pa ‘to kapag tapos na ‘yong iba. Kasi we still have 2,000 plus or 1,000 plus (VCM) na hindi pa nakapag-transmit,” ayon kay Casquejo.

Ayon kay Casquejo, ang pinakamataas na naitalang voter turnout sa botohan sa bansa ay noong 2016 elections, kung kailan 81% ng mga rehistradong botante ang bumoto. (Juliet de Loza-Cudia)