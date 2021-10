Bongbong, Pacman bakbakan! Lacson angat, Moreno sadsad sa survey

Sa kauna-unahang pagkakataon ay umakyat sa double digit ang rating ni Senator Panfilo ‘Ping’ Lacson sa survey sa pagka-presidente sa 2022 na isinagawa ng Pulso ng Pilipino samantalang sumadsad naman si Manila Mayor Isko Moreno.

Tumabo si Lacson ng 12.50% at mas bet ng mga may edad habang si Isko na bagama’t umiskor ng 18% ay bumaba.

Ayon pa sa survey, lumalakas si Lacson sa Luzon at sa Visayas kaya’t pinili siya ng 12.5% ng respondents.

“Sen. Panfilo Lacson also broke into the double digit column with 12.5% on the basis of a strong showing in Luzon and Visayas regions,” sabi ng Pulso ng Bayan.

Bakbakan naman sina Senador Manny Pacquiao at dating Senador Bongbong Marcos sa ilang lugar.

Ang survey na tinaguriang Pulso ng Pilipino ay isinagawa mula September 27 hanggang October 8 kung saan 2,400 katao ang respondents.

Tawag sa telepono o email at iba pang social media program ang ginamit sa pagkalap ng datos at nagsagawa lamang ito ng face-to-face interviews kung kailangang mag-double check ng impormasyon at walang nagkomisyon o nagpondo ng survey nito.

Ang Pulso ng Pilipino survey ay unang inorganisa noong 1991 bago sumali sa eleksiyon si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay produkto ng Issues and Advocacy Center or The Center na pinamumunuan ni Ed Malay na isa sa dalawang kompanya na kinomisyon ni Ramos para magsagawa ng survey.

Dahil sa nasabing survey halos dikit-dikit na ang limang presidential bet na sina Marcos, Pacquiao Moreno, Vice President Leni Robredo at Lacson. (Eileen Mencias)