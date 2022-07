Bongbong nalungkot sa kalagayan ni Lydia

INUTUSAN ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Sports Commission (PSC) na bigyan ng ayuda ang Asia’s Sprint Queen na si Lydia De Vega na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon sanhi ng stage 4 breast cancer.

“The President said that we should help Lydia and extend necessary assistance to her and the family,” pahayag ng PSC OIC na si Atty. Guillermo Iroy, Jr.

Ayon pa kay Iroy, ikinalungkot umano ni Marcos ang kasalukuyang kalagayan ng 57-anyos na si De Vega.

Nauna dito ay humingi ng tulong ang anak ni De Vega na si Stephanie na dating La Salle volleybelle sa pamamgitan ng social media platform, para sa dasal sa kanyang ina pati na rin ang pinansIyal na tulong dito.

Isa si De Vega sa mga pinagkakapuring Filipino athlete ng bansa dahil sa kanyang iniambag na karangalan sa larangan ng athletics kung saan ay humakot siya ng medalya buhat sa Southeast Asian Games, Asian Games, at Asian Athletics Championships. (Annie Abad)