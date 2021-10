Bongbong Marcos sawsaw sa pagka-pangulo

Inihayag ni dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na sasali siya sa laban sa pagka-pangulo sa 2022 election.

Ginawa ni Marcos ang pahayag sa Facebook video sa araw ding nanumpa siya bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas (PFP) na kaalyado ng Duterte administration.

“I am announcing my intention to run for the Presidency of the Philippines in the upoming 2022 elections,” sabi ni Marcos.

Nauna nang sinabi ni Marcos noong Agosto na tatakbo siya sa pagka-pangulo kung makakakuha siya ng sapat na suporta.

Natalo si Marcos sa vice presidential race noong 2016 kay dating Camarines Sur representative Leni Robredo. (Dindo Matining)