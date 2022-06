Bongbong ihahabol Health, DFA, DOTr sec sa inagurasyon

Maikli na umano ang listahan ng pagpipilian para sa susunod na kalihim ng Department of Health (DOH) at Department of Foreign Affairs (DFA).

Ayon kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. nais nito na madagdagan pa ang mga miyembro ng kanyang magiging gabinete bago ang kanyang inagurasyon sa Hunyo 30.

“The shortlists are getting shorter, let me put it that way. If we started with 10 names… dozen names, we are down to maybe three or two,” sabi ni Marcos sa press conference kamakalawa.

Dagdag pa nito, “I won’t be surprised if we have an appointee or a nominee within the next week or so. I really want to get as many of those done before the inauguration.”

Nang tanungin kung mayroon na itong napupusuan na maging kalihim ng Department of Transportation (DOTr) sinabi ni Marcos na mayroon na itong ideya at maaaring isabay ang pagsasapubliko nito kasama ang iba pang nominee. (Billy Begas)