Bongbong, Enrile walang maitatago sa mga millennial

BINATIKOS ng isang kongresista ang tete-a-tete nina Bongbong Marcos at Juan Ponce Enrile.

Ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman, parehong walang kredibilidad ang dalawa.

“Talagang itong da­lawang ito walang cre­dibility,” komento ni Lagman sa isang pa­nayam kahapon.

“Alam mo si John Enrile, siya ang admi­nistrator ng Martial Law at ngayon lahat kasinungalingan, all lies ang sinasabi niya. Ang sabi niya wala raw na inaresto noong Martial Law for their political beliefs. Eh nakalimutan niya na ang titans of the political opposition like Senators Diokno, Tañada, Salonga, Ninoy Aquino and Mitra, lahat ng mga ito inaresto shortly after the declaration of Martial Law kasama na ang mga personalities from the left,” ani Lagman.

“Nakalimutan niya rin na si Joaquin Chino Roces, founder ng Manila Times and the Associated Broadcasting Company and other leading journalist ay lahat inaresto…at ‘yung mga media outlet pinadlock,” dagdag nito.

“…Hindi niya puwedeng baligtarin o i-­revise ang factual ve­nue, ang factual basis ng mga atrocities, depression during Martial Law. Palagay ko itigil na ni John Enrile at Bongbong Marcos ang pag-revise ng dark ages of Martial Law, 14 years of dark years of Martial Law in the Philippines. Walang naniniwala sa kanila. Marami pang mga biktima ang buhay ngayon at ‘yung mga millennial naman alam nila ano ang tunay na nangyari noong Martial Law,” ayon pa kay Lagman.

Hindi rin umano maintindihan ni Lagman kung bakit sasabihin ni Enrile na “the facts are really adverse” sa mga ipinahayag nito.