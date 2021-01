Bong napatawad na ang ABS-CBN news department

Hindi itinago ni Senator Bong Revilla ang naging sama ng loob niya sa ABS-CBN, pero nilinaw nitong hindi ito sa entertainment department, kundi sa news department. In fact, itinuturing niyang kaibigan mula sa mga bosses ng entertainment.

Pero sabi nga niya, he’s such a forgiving person. Kahit na yung mga nakagawa sa kanya ng hindi maganda o mga namba-bash sa kanya na mga kapwa niya taga-industriya, pinatawad na rin niya.

“Pinatawad ko na yung mga tao na– hindi rin naman kasi nila alam ang puno’t dulo niyan. Kung ano man ang naririnig nila, yun lang ang nakakarating sa kanila but eventually, hindi man sila maliwanagan ngayon, maliliwanagan din sila and I understand them.”

Katwiran nga niya, lalo na ngayong may pandemya, ni hindi mo alam ang buhay. Baka nga naman bukas-makalawa o sa isang linggo, wala ka na.

At tahasan namang sinasabi ni Senator Bong na sa pagsusulong ng ilang Senador at Kongresista na muling dinggin ang franchise renewal ng ABS-CBN, makakaasa raw ang network ng suporta mula sa kanya.

Nagpapapasalamat naman si Senator Bong sa suporta sa kanya ng GMA-7 mula noon hanggang ngayon.

“Kasi, it should emanate sa lower house at ita-tackle natin kapag sumampa sa Senado. Isa ko sa nag-file niyan, in support sa renewal. Sinabi ko ‘yan, paninindigan ko.

“Ganun ako e, kapag nakapagbitaw na ko ng salita, paninindigan ko yun. Gagawin ko yun at sa nakikita kong mas makabubuti sa nakararami.”

Sabi nga niya, “Yun din naman ang pasasalamat ko sa GMA, despite sa ako yung itinuturo at kung ano-anong issue ang binabato nila. Pero ako ay kanilang inalagaan, inaruga, ‘di ba?

“Although, sila yung patas lang na serbisyo, yung reporting nila. Pero at least, patas sila. Yun din ang sinabi ko noon sa hinanakit ko sa ABS, pero, nailabas ko na ‘yan at sa tingin ko naman, naging leksiyon na rin sa kanila yun.”

Sa ngayon, sa kabila ng kabisihan niya sa senado, nakapag-tape na rin siya ng mga episodes ng kanyang comeback show sa GMA, ang “Agimat ng Agila” na kunsaan, ang leading lady niya ay si Sanya Lopez.

Isa ito sa mga bagong aabangan ngayong first quarter ng taon.

***

Kaya pinakawalan: GMA walang pakinabang kay Janine – – Lolit

Nahingan namin ng reaksiyon ang manager ni Senator Bong Revilla na si Nay Lolit Solis tungkol sa ilang ispekulasyon.

Na kaya raw hindi ni-renew ng GMA ang kontrata ni Janine ay dahil sa naging post nito ng “Oh God” nang ibalita ang comeback show ng actor/politician na Agila ng Agimat. Ang siste, si Bong raw ang pinaboran ng network.

“Ano naman ang pakialam ni Bong Revilla kay Janine?,” mabilis niyang sagot.

At saka sinabing, “’Eto ha, kung sakaling kinampihan ng GMA si Bong Revilla, eh, ‘di ang saya-saya ko. Parang ang laki ng pasasalamat ko sa GMA.

“Pero kung iisipin mo, ang GMA, business ‘yan. Hindi ka pakakawalan ng GMA kung pakikinabangan ka. Kaya hindi ba dapat isipin nila, baka walang pakinabang kay Janine kaya pinakawalan?

“Kasi, there’s a big difference between ni-renew ka at hindi ka ni-renew. As a manager, ako ha, kung ‘di ni-renew ang alaga ko, magda-damage control ako. Yun ang gagawin ko.”

Ginawa pa nitong example si Kris Bernal na hindi rin ni-renew ng GMA-7, pero tinanggap daw.

“Hangang-hanga ako kay Kris Bernal. She accepted na hindi siya ni-renew at gusto pa rin niyang maging Kapuso, pero hindi na siya ni-renew. Pero kung sakali merong ano sa kanya, gusto niya, honest siya.

“Tapos ikaw, bakit marami pang drama? Na kaya hindi ni-renew dahil kinampihan si Bong Revilla. Anong pakialam ni Bong Revilla sa kanya?”

Ayon pa rito, talagang masaya raw siya nang muling tanggapin ng Kapuso network ang alaga.

“Sweetest moment para sa akin yung sinabi nilang itutuloy nila. Kasi, napakalaking bagay no’n kay Bong. After ng Crame, tapos ituloy ng GMA, napakalaking bagay no’n at tinatanggap ko na napakalaking utang na loob yun sa GMA.

“Kaya ako, meron din naman siguro kong rason kung bakit sasakit ang ano ko kay Janine. ‘Etong binibigyan ng tsansa tapos, OMG, OMG ka diyan,” natawang sabi na lang niya.

***

Batang aktres suportado ang mga sangkot sa ‘pagkamatay’ ni Dacera

Mukhang kilala ng isang young actress na winner ng isang talent search ang isa o baka higit pa sa mga diumano’y 11 lalaki na sangkot o napaghihinalaan sa pagkamatay ng PAL Flight attendant na si Christine Decera.

Ito ang malaking news ngayon at halos lahat ng netizens ay nakatutok sa kahihinatnan ng imbestigasyon.

Nag-post ang winner ng talent search at pinapa-delete niya ang mga post tungkol sa isang isyu. Wala siyang tinukoy kung sino ang pinariringgan pero, base sa mga comment sa post niya, tila alam ng mga ito ang tinutukoy sa post.

Nagbanggit din ng pangalan ng isang suspect ang isang netizen. Posibleng ito ang kaibigan o kakilala ng young actress.