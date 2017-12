Bong lalaya din

Hindi malayong lumaya na rin si dating Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. tulad ng kaibigan niyang si dating Senador Jinggoy Estrada.

Ito’y matapos hilingin ni Revilla sa Sandiganbayan First Division na makapaghain siya ng ‘demurrer to evidence’ kaugnay ng kinakaharap niyang P224 milyong plunder case bunsod ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) o ‘pork barrel’ scam.

Ang demurrer to evidence ay isang opsyon ng depensa para tuluyang madismis ang kaso kung mahina ang ebidensiyang iprinisinta ng prosekus­yon.

Kung ibabasura ang mosyon sa demurrer to evidence, magpapatuloy ang paglilitis at kailangan ng depensa na magharap ng ebidensiya para mapawalang-sala.

Ang paglilitis sa kaso ni Revilla ay sinimulan noong Hunyo at noong Oktubre naman natapos ang presentasyon ng prosekusyon ng ebidensiya.

“Accused Revilla respectfully submits, as shown hereunder, that likewise the testimonial evidence presented by the prosecution both at the bail hearing and the trial proper have no probative value to prove, much less beyond reasonable doubt, that accused committed the offense of plunder as provided by law and as charged in the information,” bahagi ng mosyon ng dating senador.

Diringgin ng korte ngayong Disyembre 7 ang mosyon ni Revilla.

Umaasa naman si Estrada na papaboran ng anti-graft court ang mosyon ni Revilla upang makasama na niya ito sa labas.

Sina Estrada at Revilla ay dating magkasama sa Custodial Center ng Phi­lippine National Police (PNP) sa Camp Crame sapul noong 2014.

Nakalaya si Estrada noong Setyembre 16 ng taong kasalukuyan matapos na payagan ng Sandiganbayan Fifth Division, sa botong 3-2, ang pagpi­piyansa niya sa kasong plunder.





Ang isa pang kinasuhan noong panahon ng administrasyong Aquino, si dating Senador Juan Ponce Enrile, ay nakalaya naman noong 2015 matapos na payagan ng Sandiganbayan Third Division ang piyansa nito. Dinidinig pa rin ang kanyang kaso sa nasabing dibisyon.

Si Napoles ay kapwa akusado sa plunder at graft cases nina Revilla, Estrada at Enrile.