Bong Go umayuda sa Misamis Occidental

Matapos mamigay ni Senator Christopher “Bong” Go ng relief sa Plaridel noong December 7 at 8 ay dinayo at inayudahan naman ng kampo nito ang bayan ng Calamba sa Misamis Occidental bilang pagtulong sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Ang kampo ni Go ay namahagi ng snacks at masks sa may 3,000 residente sa gymnasium ng munisipyo noong December 10 at 11. Namahagi rin sila sa mga piling residente ng mga bisekleta at computer tablets para sa mga nagsisipag-aral na anak.

Ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development ay namahagi ng financial assistance sa mga residente at ang Department of Trade and Industry at ang Technical Education and Skills Development Authority ay namili ng mga magiging benipisaryo ng kanilang livelihood assistance at scholarship programs.

Si Go na naninilbihan bilang head ng Senate Committee on Health and Demography ay hinikayat nito sa kaniyang video message ang mga residente na sumunod sa mga ipinaiiral na health and safety measures para sa kapakanan ng kanikanilang mga pamilya laban sa covid pandemic.

“Tandaan natin na kapag bumaba ang bilang ng mga nagkakasakit sa ating komunidad, mas luluwag ang mga restrictions at makapagbubukas na muli ang ibang mga industriya. Dadami ulit ang trabaho at lalago ang kabuhayan ng mga Pilipino. Iyan po ang gusto nating marating sa susunod na taon,” saad ni Go.

“Kaya let us remain vigilant at sumunod sa mga patakaran. Huwag din nating sayangin ang oportunidad na maproteksyunan ang ating sarili gamit ang bakuna na available naman po para sa inyo,” dagdag nito.

Nag-alok din ng karagdagang assistance si Go para sa health-related concerns, na makakuha ang mga ito ng serbisyo mula sa Malasakit Center, Doña Maria D. Tan Memorial Hospital (DMDTMH) na nasa Tangub City o sa Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center ng Ozamiz City.

Sa pagtatapos ng event ay pinsalamatan ni Go ang mga local officials ng Calamba town sa kanilang efforts at pagsuporta sa kanilang mga residente.