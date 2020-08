Bong Go sasawsaw sa UST bubble

HANDA si Senator Bong Go na imbestigahan ang Sorsogon training bubble ng University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers kung kinakailangan.

Sa naging panayam ni Sen. Go, chairman ng Senate Committee on Sports, sa Daily Tribune ‘Straight Talk’ nitong Lunes, ipinunto nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga manlalaro ngayong may pandemic.

“As a legislator, as a committee chair ng sports sa Senado, kung kailangang imbestigahan, I’m willing to investigate kaya lang kung kakailanganin din po,” hayag ni Sen. Go.

“Next is let me remind the people behind na kung puwede po ay sana unahin po natin ang kapakanan ng mga bata. Bilang isang magulang, ingatan po natin sila, huwag po natin silang ipasubo at sumunod po tayo sa ating batas. Kaya nga po tayo merong IATF sa national government.”

Pinaalalahanan rin ng Sen. Go ang mga coaches na maging responsible lalo pa’t hindi pa ligtas ang lahat ngayong may pandemiya.

“Nireremind natin ang mga coaches, cargo n’yo ‘yan. Ibig sabihin responsibilidad n’yo ‘yung inyong mga player. Huwag muna tayo masyadong magmadali sa ngayon dahil delikado pa ang panahon. ‘Ika nga, huwag n’yong pilitin baka dumugo,” punto ni Sen. Go. (Abante Sports)