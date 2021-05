Bong Go kontra sa NTF-ELCAC lusaw pondo

MARIING tinutulan ni Senador Christopher ‘Bong’ Go ang mga nagsusulong na alisin ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na magreresulta lang sa pagkaantala ng anti-insurgency campaign ng pamahalaan.

“Hindi po ako sang-ayon diyan dahil maantala ang ating kampanya, itong anti-insurgency campaign natin,” pahayag ni Go.

Ayon sa senador, unti-unti nang gumaganda ang kampanya laban sa insurgency dahil sa iba’t ibang programa ng NTF-ELCAC at masasayang kung aalisin ang pondo ng task force laban sa anti-insurgency program.

“Nandiyan na po ‘yan sa budget. Maganda na ang takbo, ang intensiyon po ng ELCAC,” dagdag pa nito.

Ngayong 2021 ay P16 bilyon ang inilaan para sa Support to Barangay Development Program NTF-ELCAC kung saan popondohan ang mga development project sa 822 barangay na wala nang insurgency.

“Tulong po ito sa barangay. So, kung makakatulong ito sa pag-unlad ng bayan, ‘di po ako sang-ayon na putulin po ito dahil maganda na po ang takbo ng kampanya. Sa susunod na taon po, ibang usapan na po iyon kasi meron na po silang existing budget right now that only the President ang makapagtanggal diyan,” dagdag pa nito. (Dindo Matining)