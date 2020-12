Bong Go ‘di natinag serbisyo kahit pandemya

Tuloy sa pagbibigay serbisyo si Senador Christopher ‘Bong’ Go sa pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino, sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya dulot ng COVID-19, at iba pang krisis na kinaharap ng bansa ngayong taon.

Sa kanyang inisyatiba, natulungan ang mga nangangailangan sa loob at labas man ng bansa.

“Ginagawa ng gobyerno ang lahat para maiahon ang ating mga kababayan mula sa hirap na ating dinaranas. Magtiwala po tayo dahil kapakanan ninyo ang inuuna namin,” sabi ni Go.

“Ako naman po, patuloy lang ang aking serbisyo sa bawat Pilipino. Wala na akong hihingin pang iba, ibinigay na po ng Diyos sa akin ang pagkakataon na manilbihan sa bayan. Kaya ibabalik ko sa inyo ang serbisyo na dapat niyong makuha mula sa gobyernong palaging nagmamalasakit sa inyo,” dagdag niya.

Paliwanag ni Go, dahil sa pandemya napilit ang pamahalaan at mamamayan na umangkop sa mga bagong normal. Bukod pa rito, maraming mga Pilipino ang malubha ring naapektuhan ng iba’t ibang kalamididad at krisis.

“Marahil sinusubok ng taong ito ang ating pananampalataya at katatagan. Now, more than ever, unity and cooperation are necessary for us to overcome these challenges. Kaya patuloy lang po dapat tayong magtulungan at magbayanihan,” ani pa ng senador.

Sa buong taon, tuloy ang team ni Go sa pagdadala ng tuong sa mga Pinoy na humarap sa krisis bilang suporta sa mga ibinibigay na ng mga ahensya ng pamahalaan.

“As I have said numerous times, I will not limit myself to serving as a Senator only. Bilang public servant, magseserbisyo po ako sa inyo kahit saan man kayo sa mundo para tugunan ang inyong mga suliranin, pakinggan ang inyong mga hinaing, at mag-iwan ng ngiti sa oras ng inyong pagdadalamhati,” giit ni Go.

Aniya pa, “Kahit anumang problema ang inyong hinaharap — nasunugan, tinamaan ng lindol, apektado ng pagputok ng bulkan, nabahaan, lahat ng klaseng krisis — handa akong tumulong at maserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya.”