Bong Go binida tagumpay ni Duterte

Ipinagmamalaki ni Senador Christopher ‘Bong’ Go na naging bahagi siya ng administrasyong Duterte na tinupad naman ang halos ng pangako noong kampanya.

Sabi ni Go, dating Special Assistant ni Pangulong Duterte bago naging senador, nagpapasalamat siya sa mga Filipino sa kanilang suporta sa dating pangulo na nanatiling mataas ang approval at trust rating mula noong nanumpa niya bilang president hanggang sa bumaba sa puwesto.

“At ako naman po ay proud; I can proudly say being part of this administration ay nakakataba ng puso na after six years ay ‘yung pinangako niyang pagbabago sa ating bayan ay halos natupad naman po niya lahat,” pahayag ni Go.

Umalis si Duterte sa Malacañang noong Huwebes at nagdiretso sa kanilang tahanan sa Davao City. (Dindo Matining)