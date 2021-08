Bong Go binasura hirit ng PDP-Cusi group sa 2022

Opisyal nang ibinasura ni Senador Bong Go ang pag-endorso ng Partido Demokratiko Pilipino-Laban ng Bayan (PDP-Laban) para maging standard bearer sa 2022 election.

Sa kanyang liham kay PDP-Laban president Energy Secretary Alfonso Cusi, nanindigan si Go na wala siyang interes sa pagka-pangulo subalit malaking karangalan aniya ang mapagkatiwalaani ng national executive committee (NEC) ng partido.

“As much as I wish to respond to the clamor of many of our partymates, I most respectfully decline the said endorsement. As I have said many times before, I am not interested in the presidency,” sabi ni Go sa isang liham.

Ang pahayag ni Go ay nangyari matapos pagtibayin ng PDP-Laban NEC ang isang resolusyon noong Agosto 4 na nag-eendorso kay Go bilang presidential candidate at kay Pangulong Rodrigo Duterte naman bilang kandidato sa pangalawang pangulo.

Sa panig naman ni Duterte, tinanggap nito ang nominasyon ng partido at sinabing ipagpapatuloy niya ang kanyang krusada. (Dindo Matining)