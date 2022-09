Bong dehins trip ni Aldin

BINARIL agad ng bagong coach ng Converge na si Aldin Ayo ang lumalabas na report na balak ding makuha sa trade si Bong Quinto mula Meralco.

Player din dati ni Ayo ang 6-foot-2 guard/forward sa Letran, kasama ni Kevin Racal ay NCAA champion noong 2015.

Nasa FiberXers si Racal, gayundin ang dating players ni Ayo sa UAAP champion team De La Salle na sina Jeron Teng, Abu Tratter at Aljun Melecio.

Kararating lang ni Melecio sa Converge, kinuha sa trade din mula Phoenix kasama si Kris Porter para kina Ben Adamos at Kurt Lojera.

“What we have now is enough,” sagot ni Ayo sa Zoom press conference ng Converge. “I don’t want to bring in Bong naman kasi siyempre kung kukunin mo si Bong, kailangan mong gamitin. Eh, we have players na parehas ng position niya.”

Sa apat na linggo ni Ayo sa FiberXers matapos palitan si Jeff Cariaso, nakitang swak sa gusto niyang sistema ang players.

“Marami na kaming nagawa and they have adjusted,” dagdag ni Ayo. “Enough na ‘to. Laban na ‘tong materyales na ‘to.” (Vladi Eduarte)