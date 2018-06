Bong buking sa jail selfie

INIIMBESTIGAHAN na ng Philippine National Police-Headquarters Support Service (PNP-HSS) ang mga bantay na pulis sa Custodial Center sa Camp Crame matapos na makapag-selfie at makapag-post pa sa Facebook ng mensahe at la­rawan si dating Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr.

Ayon kay PNP Spokesman P/Sr. Supt. Benigno Durana Jr., spokesperson ng PNP, kinumpiska ang cellphone ng dating senador matapos ang isinagawang ‘surprise ins­pection’ kahapon nang umaga ng mga tauhan ng PNP-HSS sa nasabing detention facility.

Ayon kay Durana, malinaw na nilabag ni Revilla ang polisiya at pa­nuntunan na ipinatutupad sa nasabing detention facility na nagbaba­wal ng anumang gadget gaya ng cellphone.

“This is a violation of the policies, rules and regulations na ipinatutupad sa ating Custodial Center,” pahayag ni Durana.

Binigyang-diin ni Durana na mananagot ang sinumang bantay na pulis na nakipagsabwatan sa actor/politician.

Sa Facebook post ni Revilla, makikita ang picture nito humaba na ang bigote at balbas bunsod na rin nang pagkakakulong ng 4 na taon dahil sa pagkakasangkot sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam.