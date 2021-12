Bond igagarahe ng Blackwater

MAGPAPAHIYANG ang Blackwater, igagarahe muna si Jaylen Bond habang parating na ang bagong import, walang naipanalo sa limang laro sa PBA Governors Cup, ibinaon ng Alaska 98-75 noong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Humaba na sa 24 ang league record straight losses ng Bossing, sinabi ni Blackwater owner Dioceldo Sy na si Shawn Glover, 31, ang ipapalit nila.

Manggagaling Iceland si Glover, kapag nakakuha ng working visa ay puwede nang bumiyahe pa-Manila, obligado siyang mag-quarantine pagdating, inaasahang makakalaro na sa susunod na salang ng Bossing sa Jan. 5 kontra Magnolia.

“If he gets the visa tomorrow, he’s flying,” ani coach Ariel Vanguardia bago ang laro kontra Aces. “The problem is, he’s sending the requirements to Norway. That’s the nearest consulate so it’s not as easy as we would have wanted given the holidays pa.” (VE)