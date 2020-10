Bolts sinagip ni Newsome

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

4:00pm – NorthPort vs NLEX

6:45pm – Phoenix vs Ginebra

Ipinamalas ni Chris Newsome ang tatag sa krusyal na yugto upang bitbitin nito ang Meralco Bolts sa 109-104 overtime panalo kagabi sa eliminasyon ng 2020 Honda PBA Philippine Cup bubble na ginaganap sa AUF Sports Arena & Cultural Center sa Clark, Pampanga.

Sinandigan ng Meralco ang tig-isang tres ni Newsome at rookie Aaron Black sa dagdag na limang minuto para makamit ng Bolts ang ikalawang panalo sa loob ng apat na laro.

Isang jumper ni Newsome ang tuluyang nagselyo sa panalo ng Bolts.

Nagtala si Newsome ng 23 puntos, 7 rebounds, 6 assists at 2 blocks habang si Aaron ay may 16 puntos, 4 rebounds, 4 assists at 1 steal.

May 12 puntos kay Cliff Hodge at 11 puntos si Reynel Hugnatan.

Si Trevis Jackson na may 10 puntos mula sa 3-of-4 sa tres lahat sa ikaapat na yugto habang may 1 rebound at 3 assists pa siyang dagdag.

Nahulog ang Magnolia sa 1-3 kartada.

Nagawa pa maitala ng Hotshots ang 10 puntos na abante sa pagsisimula ng ikaapat na yugto, 77-67, subalit hindi pa rin bumitiw ang Bolts na nagawa pa makuha ang tsansa na itakas ang panalo bago natapos ang regulasyon sa tabla na iskor na 94.

Hindi nakalaro para sa Hotshots sina Ian Sangalang at Rome Dela Rosa na may mga iniindang injury. (Lito Oredo)