Bolts kinalawang – Cone

Game 2 Ngayon (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. – Meralco vs. Ginebra

Nakauna man sa kanilang PBA Governors’ Cup finals series laban sa Meralco, hindi pa rin dapat magkumpiyansa ang Ginebra.

Mismong si coach Tim Cone ang nagbabala sa kanyang Kings na dapat pa silang lalong maging matalas para sa mga susunod na laro ng best-of-seven series umpisa sa Game 2 mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum.

“The key for us right now is to be as fresh as we can,” sabi ni Cone pagkatapos lamugin ng Ginebra ang Meralco 102-87 noong Biyernes sa Quezon Convention Center sa Lucena.

Dinomina ng Ginebra ang opener mula sa hu­ling walong minuto ng first quarter. Lumobo ang lamang hanggang 17 points sa second quarter at hanggang 21 ng fourth.

Hindi dapat maging batayan ang lahat ng iyon, ayon kay Cone.

“They looked a little rusty. They didn’t look real sharp,” punto niya. “We just got them on a night where they may not be totally prepared.”

Nagpakita ng sigla ang Meralco sa third nu’ng sumali sa pamumuno ni Allen Durham sila Cliff Hodge, Garvo Lanete at Mike Tolomia para tapyasin ang diperensiya sa 71-75. Pero iyon na pala ang huling hirit ng Bolts.