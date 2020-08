Bolt tinamaan ng COVID-19

SUMASAILALIM ngayon sa self-quarantine ang world’s fastest man na si Usain Bolt matapos itong kapitan ng coronavirus.

Inamin ng sprint king na si Bolt na bagaman dinapuan ng COVID-19 ay wala itong naramdamang sintomas.

Sa kanyang twitter account ay siniguro nitong magiging responsable ito at hindi lalabas upang hindi makahawa.

“I am trying to be responsible so I am going to stay in and be safe,” sabi ni Bolt.

Bago nagka-virus ang eight-time Olympic champion ay nagdaos pa ng sorpresang birthday party para kay Bolt ang mga kaibigan nito kung saan dumalo pa si Manchester City star footballer Raheem Sterling at ilang sikat na atleta. (Aivan Episcope)